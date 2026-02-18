Sorpresa centenaria: Jockey venezolano genera dividendo de $95.80 este miércoles en Tampa Bay

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles el hipódromo de Tampa Bay Downs dio inicio a una nueva semana de carreras en el meeting del mencionado recinto con una programación de nueve competencias para celebrar el centenario del óvalo.

Estados Unidos: Jockey venezolano genera dividendo de $95.80 a ganador

En la sexta competencia de la tarde en el recinto de Florida, se disputó un claiming de $26.500 en distancia de 1.400 metros en arena, para ejemplares de cuatro años en adelante donde la victoria se la llevó el purasangre Curlin Gunner, presentado por Joseph Mazza y montado por el jockey venezolano César González.

Los parciales de la competencia fueron de 22.24; 44.60 y 1.08.93 en 1.200 metros con tiempo final de 1.21.41 en 1.400 metros, para generar un dividendo de $95.80 a ganador, $34.40 el place y $9.60 el show de la competencia.

Curlin Gunner es un producto de cuatro años, nacido del semental Curlin en Scatter Gun por Scat Daddy, perteneciente al Sanjay Sirju, el cual consigue su primera victoria del 2026 en su segunda presentación del año y la cuarta en 25 participaciones que ha realizado como purasangre.

Para el jockey venezolano César González es su quinta victoria de la temporada en 50 montas cumplidas y la número 23 en 282 compromisos que ha realizado en Estados Unidos. González tiene dos compromisos de montas más para el día viernes en el mismo meeting como parte de su campaña de montas.