Giancarlo Stanton y su deuda con el Bronx: "Mi carrera aquí está incompleta"

Para Giancarlo Stanton, vestir el uniforme a rayas no es cuestión de estadísticas, sino de trofeos. A las puertas de su novena temporada con los Yankees de Nueva York, el toletero de 36 años fue tajante sobre su paso por el equipo: "Definitivamente está incompleto. El objetivo de ser un Yankee es ser un campeón".

Stanton entra ahora en las últimas dos temporadas garantizadas de aquel masivo contrato de 325 millones de dólares que firmó originalmente con los Marlins. Aunque su potencia sigue intacta, su historial médico ha sido su mayor adversario, acumulando siete temporadas consecutivas con visitas a la lista de lesionados.

El reto físico de "Big G"

A pesar de perderse 70 juegos el año pasado por inflamación en los tendones de ambos codos, Stanton demostró que, cuando está en la caja de bateo, sigue siendo una fuerza de la naturaleza. En apenas 77 encuentros, despachó 24 jonrones con un OPS de .944.

Sin embargo, el mantenimiento de su cuerpo es ahora un trabajo de tiempo completo. Sus codos requieren atención constante, y su preparación actual se centra en el fortalecimiento del agarre para mantener la explosividad en su swing.

"Siempre habrá mantenimiento, pero eso no me impide trabajar", afirmó Stanton, quien ahora luce una figura notablemente más delgada en un intento por reducir el impacto en sus piernas.

El mánager Aaron Boone reconoce que, en una alineación que ha sumado más bates zurdos recientemente, la presencia de Stanton en el corazón del orden al bate es vital: "Es tener a ese tipo ahí... es Big G en el medio".

La compleja ingeniería financiera detrás de Stanton

El peso de Stanton en el equipo no es solo deportivo, sino también económico. Aquí te detallo cómo se mueven los números para esta temporada:

Deuda garantizada: Los Yankees le deben 64 millones de dólares (29 millones este año, 25 millones en 2027 y un "buyout" de 10 millones para 2028).

El subsidio de Miami: Los Marlins aún pagan parte del contrato, enviando 30 millones de dólares a Nueva York distribuidos en pagos semestrales hasta 2028.

Impacto fiscal: Para efectos del impuesto de lujo, su salario cuenta como 25 millones. Debido a que los Yankees suelen exceder los límites salariales, este contrato termina añadiendo unos 27.5 millones adicionales en impuestos para la organización.

Aun así, Stanton no se distrae con los 453 jonrones que ya tiene en su cuenta (líder entre jugadores activos). Su mirada está puesta en los 500 vuelacercas, pero solo si vienen acompañados de una Serie Mundial.