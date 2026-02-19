Becky G se une como socia al Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La cantante mexicoestadounidense Becky G ha dado un paso importante en su carrera profesional al asociarse Clásico Mundial de Béisbol, el anuncio fue compartido en la tarde de este jueves 18 de febrero.

Con años en la música y uniendo sus raíces latinas con la cultura estadounidense, además de su alianza con la MLB se suma al Clásico Mundial de Béisbol para reafirmar que la música y el deporte pueden coexistir en un mismo espacio.

Esta noticia destaca la estrategia de la artista por conectar la música urbana y mexicana con grandes audiencias deportivas en todo el mundo.

¿Quién es Becky G?

Su salto a la fama se dio en 2011 tras subir covers a YouTube, llamando la atención del productor Dr. Luke, desde entonces despegó su carrera. En sus primeros años Becky G cautivó a todos cantando pop en inglés con éxitos como "Shower".

Años más tarde su estilo evolucionó al género urbano, consolidando su carrera como una de las referentes en el reggaetón con temas como “Mayores” y “Sin Pijama”.

El torneo más esperado del béisbol

La emoción por la pelota se vivirá desde el jueves 05 al martes 17 de marzo, cuando se conozca al ganador del torneo que se disputará con 20 selecciones de distintos países del mundo.

Grupos y sedes: