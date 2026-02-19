Duelo de titanes en el WBC: Tatis Jr. desafía el reinado de Ohtani y Yamamoto

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr., la estrella de los Padres de San Diego, no tiene dudas: República Dominicana llega al próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC) con el mejor equipo del planeta. A las puertas de uno de los eventos más esperados del calendario deportivo de 2026, "El Niño" ya ha comenzado a calentar los ánimos con declaraciones que reflejan la confianza de un roster plagado de superestrellas.

Al ser cuestionado por 97.3 The Fan sobre la selección de Japón, actual campeona del torneo, Tatis Jr. fue directo. "Son peligrosos, pero vamos a vencerlos", sentenció el jardinero el pasado martes. "Hay mucha competencia excelente... especialmente el equipo japonés, pero tengo muchas ganas de enfrentar ese desafío y salir victorioso".

El muro japonés y el factor Yamamoto

El camino hacia el título no será sencillo. Japón llegará a la cita de marzo liderado por el fenómeno Shohei Ohtani y un Yoshinobu Yamamoto que viene de una temporada histórica tras ser nombrado MVP de la Serie Mundial 2025. Los nipones buscarán repetir la hazaña de 2023, cuando derrotaron a Estados Unidos en una final que paralizó al mundo del béisbol.

Sin embargo, Tatis Jr. confía en que la profundidad del equipo dominicano sea el factor diferencial. A sus 27 años, el All-Star vestirá la camiseta nacional en un Clásico Mundial por primera vez, uniéndose a una alineación de "videojuego" que incluye nombres como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez y Manny Machado.

Una cuestión de familia: El legado de los Tatis

Para Fernando, este torneo tiene un matiz emocional que trasciende lo deportivo. Por primera vez, compartirá el dugout nacional con su padre, Fernando Tatis Sr., quien desempeñará el rol de entrenador de bateo del equipo dominicano.

"Siempre quise hacerlo", confesó el joven Tatis sobre la oportunidad de representar a su país bajo la tutela de su padre. "Siento que llegó en el momento justo. Estoy muy feliz de que suceda; sé que será una experiencia hermosa y única para nuestra familia". La química entre padre e hijo promete ser uno de los hilos conductores de la narrativa dominicana durante el certamen.

Calendario y sedes del Clásico Mundial 2026

La espera está por terminar. El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026, con un despliegue logístico que abarcará cuatro sedes principales:

Miami y Houston en Estados Unidos.

San Juan , la capital de Puerto Rico.

Tokio, Japón, donde los locales buscarán defender su casa en las rondas iniciales.

Con un equipo dominicano que combina juventud, veteranía y el hambre de revancha tras una participación discreta en la edición anterior, las palabras de Tatis Jr. resuenan como una declaración de guerra deportiva en busca del trono mundial.