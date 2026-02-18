Dale Earnhardt: Su muerte cambió a la Nascar Cup Series

Suscríbete a nuestros canales

El automovilsmo mundial conmemora a uno de los grandes pilotos de la especialidad de stock car, este miércoles 18 de febrero se cumplen 25 años de la partida física de Dale Earnhardt padre, quien fue uno de los tres grandes reyes de la categoría Nascar.

Dale Ralph Earnhardt, Sr. nació el 29 de abril de 1951 en Carolina del Norte. Ironhead, apodo que se ganó por su agresividad a la hora de batallar posiciones, debutó en la máxima categoría de autos stock car en Estados Unidos en 1975 hasta 2001.

Récord de Earnhard

Durante sus 26 años en la Nascar, compitió en 676 carreras de la categoría, ubicado en el puesto 26 con más largadas en la historia. Logró 22 pole position (puesto 37 histórico) y 76 victorias (octavo en la historia) entres ellas, las 500 Millas de Daytona de 1998.

Además, es el único piloto en la historia que ganó al menos una carrera en cuatro décadas seguidas. Earnhardt ostenta el récord único de ser el único piloto en la historia de NASCAR en conseguir al menos una victoria en cuatro décadas diferentes y consecutivas: obtuvo su primera victoria en 1979, 38 triunfos en los años 1980, 35 victorias en los 1990, y sus dos últimas victorias en el año 2000

Earnhardt fue el gran dominador de la década de 1980 y 1990, lo cual le permitió convertirse en el segundo piloto con siete títulos en en Nascar.

La muerte de Earnhardt cambió a la seguridad

Un día como hoy pero en el año 2001, durante la última vuelta de las 500 Millas de Daytona, el legendario Dale Earnhardt se encontraba en plena batalla por el liderato cuando un inesperado toque con Ken Schrader lo proyectó directamente contra el muro exterior.

A pesar de que el impacto no mostró la espectacularidad de otros accidentes, Schrader pudo salir por su propio pie pero luego pidió ayuda médica de inmediato para su Earnhardt quien quedó en su carro inconciente. Dale Sr. falleció poco después en el Centro Médico Halifax debido a una fractura en la base del cráneo por el latigazo del golpe.

El lamentable el parte médico forzó a la Nascar implementar la obligatoriedad del sistema HANS (soporte para cabeza y cuello) a partir de la temporada siguiente. La categoría contabiliza en su historia 28 fallecidos en carrera y hasta la fecha es la última de este renglón.