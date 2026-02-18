MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Dixon Machado, quien hasta hace poco defendía el campocorto con solvencia, ha decidido colgar los ganchos para iniciar una carrera como estratega. La organización de los Cachorros de Chicago ha anunciado oficialmente que el venezolano será el nuevo manager del equipo de la Arizona Complex League (ACL Cubs), la categoría Rookie donde se moldean las futuras estrellas de la franquicia.

A sus 33 años, Machado cierra un capítulo de casi dos décadas como jugador activo. Su última pasantía en el terreno fue durante la temporada pasada con la filial Triple A de los propios Cachorros, donde dejó una línea ofensiva de .221/.345/.301. Aunque su guante seguía siendo una herramienta respetable, la oportunidad de liderar desde la cueva resultó ser un llamado imposible de ignorar para un pelotero conocido por su alto coeficiente intelectual en el terreno.

Trayectoria

La carrera de Dixon Machado es el vivo ejemplo de la perseverancia en el sistema del beisbol organizado. Debutó en las Mayores con los Tigres de Detroit, equipo con el que disputó partes de cuatro temporadas entre 2015 y 2018. En 505 apariciones al plato en Detroit, acumuló un promedio de .225, consolidándose más como un especialista defensivo y un jugador de rol confiable que como un bateador de poder.

Sin embargo, su legado no se limitó a las fronteras estadounidenses. Machado fue uno de los tantos jugadores que encontró una segunda oportunidad dorada en Asia. Durante dos temporadas, fue una figura estelar en la liga de Corea del Sur (KBO), donde su regularidad y consistencia lo mantuvieron en el radar de los scouts norteamericanos. Este periplo internacional le otorgó una visión global del juego, una característica que la gerencia de Chicago valora profundamente para su sistema de granjas.

Su último suspiro en el "Big Show" ocurrió en 2022, cuando tuvo una breve pero significativa pasantía de cinco juegos con los Gigantes de San Francisco. Aquella aparición marcó el cierre de su etapa como ligamayorista, dejando un historial de profesionalismo que ahora intentará transmitir a los jóvenes prospectos en Arizona.

Un nuevo rol

La designación de Machado no es casualidad. Los Cachorros atraviesan un proceso de reestructuración en su sistema de desarrollo y buscan voces que hablen el idioma del jugador moderno, pero con la autoridad de quien ha recorrido cada escalón del profesionalismo. Como manager en la Arizona Complex League, Machado será el primer contacto de muchos jóvenes latinoamericanos y estadounidenses con el beisbol profesional en Estados Unidos.

El reto para el oriundo de San Cristóbal será transformar su experiencia en el campocorto en una pedagogía efectiva. En la liga de novatos, el resultado en el marcador suele ser secundario frente al progreso técnico y mental de los atletas. Con su conocimiento del juego y su reciente retiro, Machado posee la frescura necesaria para conectar con una generación que busca llegar a Wrigley Field.