Gobierno de Portugal interviene en el caso Vinicius y Prestianni

Suscríbete a nuestros canales

Si alguno pensó que el caso entre Vinicius y Prestianni iba a quedar rápidamente atrás, después de las secuencias que protagonizaron entre ambos mientras Benfica y Real Madrid se median en la ida de los playoffs de Champions League, se equivocó.

Y justamente el nuevo actor sobre la mesa viene a ser el propio gobierno de Portugal, país donde ocurrieron los hechos en un repleto Estadio Da Luz y que buscaría investigar la situación.

La investigación estará a cargo de la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), que tendrá que dirimir si efectivamente hubo una agresión racista del futbolista argentino contra su colega brasilero.

El gobierno de Portugal quiere aclarar lo ocurrido con Vinicius

Desde el bando madridista distintas voces como Kylian Mbappé, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni salieron al paso para defender a su compañero y comprar su versión. Así como el propio club también apuntó en esa misma senda.

Por su parte, en Benfica han salido en respaldo de su jugador ante la serie de acusaciones en su contra y le han ofrecido todo el apoyo institucional, en lo que se alineó el propio José Mourinho.

Con todo este contexto aparece lo anunciado por el gobierno portugués, que lejos de aplacar la situación se intensifica en aclarar el cruce entre los futbolistas.

“Tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre presuntos insultos/actos de racismo dirigidos al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido entre el SL Benfica y el Real Madrid CF, correspondiente a la ida del playoff de la UEFA Champions League, celebrado en el Estádio da Luz, competición organizada por la UEFA, la Autoridad para la Prevención y Combate a la Violencia en el Deporte (APCVD) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador para esclarecer los hechos”, expresó el comunicado.