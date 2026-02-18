WBC: Venezuela podría definir en los próximos días al sustituto de Pablo López

Suscríbete a nuestros canales

La baja por lesión de Pablo López es, sin duda, un durísimo golpe para la Selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, no queda otra opción que desearle una pronta recuperación al oriundo de Cabimas y, a su vez, buscar alternativas para sumar al roster lo más pronto posible.

Varias opciones sobre la mesa

Para esclarecer más sobre ese tema, la presidente de la Federación Venezolana de Beisbol, Aracelis León, estuvo de invitada en el canal ByM Sports para dar algunos detalles sobre el arduo trabajo que han tenido en los últimos días.

"Hemos estado trabajando para revisar los reportes de los posibles sustitutos de Pablo (López). Es cierto que tenemos una lista de reservas, pero también vamos a valorar quien no esté de esa lista y así hablar con MLB", señaló.

Asimismo, la dirigente confesó que este mismo miércoles se reunirán una vez más con el manager Omar López y el resto del staff técnico, por lo que es muy probable que en los próximos días anuncien al reemplazante de Pablo López en la Selección de Venezuela.

"Para este miércoles tenemos otra reunión con el staff técnico para seguir avanzando y saber cuál sería el sustituto de Pablo", finalizó.