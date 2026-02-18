WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde

Suscríbete a nuestros canales

La lesión de Pablo López ha puesto de cabeza los planes de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Es por eso que en las últimas horas tanto la federación como el manager Omar López han intensificado la búsqueda de ese posible sustituto, algo que podría definirse en los próximos días.

Los inconvenientes con Japón

Ciertamente, la lista de lanzadores venezolanos disponibles es un tanto extensa, aunque por supuesto hay sus excepciones. Justamente, en este último grupo aparecen los que hacen vida en la liga japonesa, quienes al final tuvieron que ser totalmente descartados por el staff técnico. ¿Por qué?

Y es que según palabras del propio Omar López, durante una entrevista para One Baseball Network, cuando se trata del Clásico Mundial de Beisbol son muy estrictos en Japón respecto al tema de los seguros.

"Lamentándolo mucho, en Japón hay mucha discrepancia y una incoherencia en la que les permiten lanzar en la LVBP sin ningún seguro que les proteja su contrato. Pero para el Clásico Mundial, la liga japonesa exige un seguro donde se les proteja en caso de una lesión", dijo.

Luego añadió: "Es a riesgo del jugador si decide ir al Clásico Mundial. Si por mala suerte se lesiona, automáticamente su contrato queda nulo en Japón. Mientras que en la LVBP, al jugarse mucho más temprano, si hay alguna lesión inmediatamente es detenido y el lapso de tiempo es más largo para estar sano para su temporada en Japón".

Por tal motivo, el estratega venezolano se vio en la obligación de no llamar a ningún pelotero que tenga contrato vigente en Japón. Incluso admitió que el lanzador Anderson Espinoza estaba en los planes de la selección para este Clásico Mundial 2026, pero al final prefirieron no arriesgarse.

"Un seguro en Japón oscila entre 60 mil y 90 mil dólares por jugador. Este año nos tocó fuerte por esa cantidad de peloteros, porque hay muchos lanzadores como Anderson Espinoza, que era una de las cartas que manejábamos. Al no tener esos fondos la federación tuvimos que excluirlos", finalizó.