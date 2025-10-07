Duelo de derechos en el tercero de la serie entre Detroit y Seattle (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle empatan la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit. Este martes, se llevará a cabo el tercer compromiso de la confrontación, cuya sede se mueve al Comerica Park, casa del conjunto bengalí.

Duelo de lanzadores

Por los navieros estará el derecho Logan Gilbert. El diestro dejó marca de seis victorias y seis derrotas con 3.44 de efectividad en 25 aperturas.

En 131 entradas lanzadas, Gilbert permitió 104 imparables, 50 carreras limpias y 20 jonrones, además otorgó 31 bases por bolas y ponchó a 173 contrarios para un whip de 1.03.

En su carrera ante los Tigres de Detroit, el derecho de los Marineros tiene un récord de uno ganado y dos perdidos con una efectividad de 3.28 y 34 ponches en cinco apariciones. Esta temporada se enfrentó en dos ocasiones al conjunto bengalí, terminó con una derrota sin victorias con un promedio de carreras limpias de 2.61 y 19 ponches en su cuenta.

“Logan Gilbert, creo que es una buena opción contra este club”, explicó Dan Wilson, manager de los Marineros. "Obviamente, la recta, pero más el splitter, la slider, ya sabes, muy buenas opciones secundarias contra este club”.

Por su parte, los Tigres enviarán al derecho Jack Flaherty, quien terminó la temporada regular con registro de ocho victorias y 15 derrotas con una efectividad de 4.64 en 31 juegos iniciados.

En 161 entradas lanzadas, Flaherty permitió 147 imparables, 83 carreras limpias, 23 jonrones; además otorgó 59 boletos y ponchó a 188 rivales para un whip de 1.28.

El derecho de los bengalíes ha enfrentado a los Marineros en cuatro oportunidades, dos con los Cardenales de San Luis, una con los Dodgers de Los Ángeles y una con los Tigres de Detroit. Tiene registro de dos victorias sin derrotas con 4.22 de efectividad y 28 ponches.

Esta temporada, Jack Flaherty enfrentó a los Navieros el pasado 13 de julio. En esa oportunidad terminó sin decisión, trabajó por espacio de cinco episodios, permitió dos carreras, cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete.

“Va a ser muy divertido. Los juegos en casa son increíbles. Los juegos de playoffs en general son increíbles”, aseguró Flaherty.