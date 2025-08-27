Medias Rojas de Boston presume el mejor pitcheo de MLB (+estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston ha demostrado una notable mejora en sus aspiraciones competitivas este 2025, tras quedar fuera de la postemporada en la pasada campaña y dejar récord de 81 victorias y 81 derrotas.

Antes de la jornada del miércoles 27 de agosto, el conjunto dirigido por Álex Cora exhibe foja de 73-60 y lidera la lucha por el comodín de la Liga Americana. Pero parte vital de este gran momento, reside en el pitcheo del equipo.

Los mejores lanzadores de MLB

Aunque entre los líderes hasta el 26 de agosto, los ''Red Sox'' sean la quinta mejor divisa en el apartado de efectividad colectiva (3.69), la racha que vive esta novena desde el 8 de junio hasta la actualidad es superlativa.

En ese periodo previamente mencionado, son los mejores de las Grandes Ligas en porcentaje de carreras limpias. El ERA de los patirrojos es de 3.29 en general, 3.23 para sus abridores y 3.39 en lo que respecta a los relevistas.

Tres de sus abridores, en ese periplo, poseen efectividad de 2.50 (caso de Brayan Bello) o menor, pues Garret Crochet exhibe EFE de 2.41 y Lucas Giolito de 2.31.

Por su parte, a lo largo de la campaña, cuentan con figuras en el relevo como Aroldis Chapman (1.06), cerrador principal con 25 juegos salvados; Brennan Bernardino (2.87); Justin Wilson (2.70); Garrett Whitlock (2.67) y Greg Weissert (2.96). Todos ellos con ERA menor de 3.00 en 50 salidas.