MLB: Jhostynxon García acertó el mes que sería llamado por Boston (+Detalles)

Tenía clara su meta de llegar a MLB y la cumplió. El joven venezolano de los Medias Rojas de Boston, Jhostynxon García, es uno de los temas del momento al ser llamado al equipo grande para la serie ante los Yankees de Nueva York que comenzó el pasado jueves 21 de agosto en el Yankee Stadium.

El pelotero de 22 años espera ver acción en esta parte crucial de la temporada y demostrar todo su talento al más alto nivel. Sin embargo, algo que llama la atención de su caso es que sorprendió con la seguridad de sus palabras hace apenas varias semanas atrás, cuando le preguntaron en qué momento creía que llegaría su debut en las Grandes Ligas.

Al hacerse oficial su llegada a la Major League Baseball, salió a relucir nuevamente esta entrevista con MLB Venezuela, en la que responde de la siguiente manera: “finales de agosto”.

Por lo tanto, lo que parecía un deseo ambicioso se convirtió en realidad el 21 de agosto, día en que los Medias Rojas confirmaron su incorporación al roster activo, y desde ya se convierte en uno de los prospectos para los fanáticos de cara al futuro.

Jhostynxon García y llegada a MLB

Con tan solo unos años en el sistema de ligas menores, García supo destacarse por su disciplina, constancia y un bateo que lo colocó entre los mejores prospectos de la franquicia. Ahora, tiene todo en sus manos para cumplir con las expectativas y hacer historia en el terreno de juego.

En esta temporada 2025 dentro de las ligas menores, jugó un total de 99 compromisos, 381 turnos al bate, 71 carreras anotadas, 110 imparables, 17 dobles, cuatro triples, 20 cuadrangulares, 73 remolcadas, 43 boletos, 110 ponches y promedio ofensivo de .289.

Sin duda alguna, Jhostynxon García tendrá la oportunidad de consolidarse, sumar experiencia y escribir su propio capítulo en la historia de la franquicia y, además, dejar en claro que desea estar entre las jóvenes promesas que van a tomar el protagonismo dentro del mejor béisbol del mundo.