Francisco Lindor hace historia y empata con Willie Mays en esta marca exclusiva (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Lindor está brillando como una de las máximas figuras de los Mets de Nueva York en la temporada 2025 de Grandes Ligas, dejando números brillantes y siendo clave en el linuep. En su más reciente juego, el campocorto puertorriqueño llegó a 25 jonrones en el año y pudo igualar una histórica hazaña de un inmortal como lo es Willie Mays.

"Mr. Smile", como es apodado, está en su campaña número 11 en el mejor beisbol del mundo y se sigue consolidando como uno de los mejores campocortos de su generación, ya sumado a su defensa, brilla ofensivamente y siempre está liderando departamentos.

Francisco Lindor en la historia junto a Willie Mays y otra leyendas

Con su jonrón del jueves ante Nacionales de Washington, Lindor sigue consolidando su lugar entre los grandes nombres de la MLB. El campocorto de los Mets abrió la jornada con un jonrón y, con ello, alcanzó su séptima temporada registrando al menos 15 bases robadas, 25 cuadrangulares y 25 dobles. Esa combinación de poder y velocidad lo coloca en un grupo selecto de peloteros capaces de impactar el juego en múltiples facetas, igualando a una de las máximas leyendas del beisbol, como lo es Willie Mays.

Con esta marca, el boricua de 31 años se ubica en el cuarto lugar de la lista histórica, empatado con Mays y solo detrás de figuras como Alex Rodríguez, Barry Bonds y Alfonso Soriano. Sin duda, esta hazaña refleja la consistencia y versatilidad de Lindor a lo largo de toda su carrera.

Tras esa nueva marca, Francisco Lindor en la temporada 2025 cuenta con 133 hits, entre ellos 26 dobles y 25 jonrones. Además, cuenta con 72 carreras remolcadas, 85 anotadas, 20 robos de base y promedio de .262, todo esto en 125 juegos con los Mets.