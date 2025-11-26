Daniella Ríos, la representante de Nueva York, es coronada como la nueva “Miss Latin America USA/EVTV 2025”

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 15 de noviembre, la ciudad de Orlando, Florida, se vistió de gala para celebrar la 5ta edición del prestigioso certamen Miss Latin America USA 2025.

La competencia, que reúne talento latinoamericano de diversas categorías, desde pequeñas de 6 años hasta damas adultas, culminó con la categoría "Miss", la más reñida y esperada de la noche, dejando un resultado triunfal.

El premio mayor: Un contrato de televisión

El máximo galardón y el premio más codiciado, el título "Miss Latin America USA/EVTV 2025", fue otorgado a la impactante modelo y actriz venezolana Daniella Ríos, quien representó al estado de Nueva York.

Este premio no solo la corona como reina de belleza, sino que también sella un contrato de un año para convertirse en la imagen oficial y animadora del canal EVTV Orlando.

Una victoria basada en el talento integral

Daniella Ríos cautivó al jurado y a la audiencia con una actuación impecable. Su victoria es un testimonio de su talento integral, destacándose en cada aspecto de la competencia:

Excelente Oratoria: Su capacidad para comunicarse y articular ideas fue sobresaliente.

Manejo Escénico y Frente a Cámaras: Demostró un dominio absoluto del escenario y una conexión natural con la cámara.

Belleza y Carisma: Su indiscutible presencia y carisma la hicieron la favorita.

La nueva Miss Latin America USA/EVTV 2025, quien se encuentra en redes como @_daniellarios, inicia así una nueva y emocionante etapa profesional.

"Esta victoria no es solo personal, sino una prueba más de que el talento venezolano sigue sonando con fuerza y abriéndose puertas en el mundo del espectáculo internacional," señalaron los organizadores del evento.

El certamen Miss Latin America USA continúa posicionándose como una plataforma clave para impulsar las carreras de mujeres latinas en los Estados Unidos.

