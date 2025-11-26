Jennifer López cobró jugosa cifra por cantar en una boda de la India

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López es una de las artistas más populares y seguidas de todo el mundo, que la hacen ser muy solicitada por importantes empresarios y ricos para realizar shows privados. Fue el caso de su reciente viaje a la India.

Una boda de lujo

La estrella estadounidense se fue al país asiático para presentar los éxitos más grandes de su carrera en la millonaria y ostentosa boda, del empresario tecnológico Vamsi Gadiraju.

El hombre de 29 años se unió en matrimonio con la hija de un reconocido farmacéutico de la India, por lo que no escatimaron en gastar mucho dinero para celebrar por todo lo alto la unión.

Según información recogida por diversos medios de farándula, la intérprete de “On the Floor”, cobró la jugosa cifra de dos millones de dólares para colocar el toque musical a la lujosa velada.

La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Udaipur, en un palacio exclusivo donde asistieron importantes invitados del entretenimiento como Donald Trump JR, Tiësto, Justin Bieber, Bettina Anderson, Sophie Choudry, entre otros.

Un espectáculo único

En redes corren fotografías de lo que fue la presentación de López, muy al estilo de su última gira “Up All Nigh: Live 2025”, con un despliegue técnico único, vestuarios ajustados al cuerpo, bailarines y sus éxitos más emblemáticos.

Afirman que Jennifer brindó con los novios y les dedicó unas hermosas palabras por su unión.

“Que estás familias estén unidas con este hermoso día y que Dios nos bendigas a todos”, expresó la estrella levantando una copa.