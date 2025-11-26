Champions League

Champions League: El Real Madrid sale con un XI sorpresa ante Olympiacos (En vivo)

La "Casa Blanca" llega al partido con varias ausencias importantes como Thibaut Courtois o Jude Bellingham

Por

Meridiano

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 02:57 pm
El Real Madrid no se encuentra en su mejor momento y espera sumar tres puntos ante el Olympiacos en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Es importante mencionar, que la "Casa Blanca" llega con varias ausencias importantes por lesión, como Thibaut Courtois, Franco Mastantuono, Dean Huijsen o Dani Carvajal. Jude Bellingham también tiene molestias musculares, aunque estará presente en el banquillo.

Ante esto, Xabi Alonso junto a su cuerpo técnico lanzó una alieneación titular llena de sorpresas:

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy; Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Eduardo Camavinga; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Miércoles 26 de Noviembre de 2025
