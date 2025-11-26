¿Se lesionó? Jude Bellingham sufre problemas previo a la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid encara un partido vital en la fase de liga de la UEFA Champions League contra el Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis, y lo hace con una gran preocupación de última hora: la posible ausencia de Jude Bellingham en el once titular.

Según la información que ha trascendido, el talentoso centrocampista inglés sufre una ligera sobrecarga en el sóleo.

Aunque no se considera una lesión grave ni de grado preocupante, las molestias son lo suficientemente significativas como para encender las alarmas en el cuerpo técnico merengue.

Estaría en el banquillo

El staff liderado por Xabi Alonso, busca extremar la precaución. Forzar a un jugador que ha sido capital en el esquema y que viene de una larga secuencia de paridos consecutivos jugando (entre club y selección, tras su reaparición por la operación de hombro), podría suponer un riesgo innecesario de una lesión mayor.

Su presencia en el campo dependerá, en última instancia, de la evolución de sus sensaciones en las horas previas al encuentro y de la valoración final sobre si el riesgo de agravar la molestia compensa la necesidad deportiva.

Entre las opciones que podrían ocupar su lugar en el once titular aparecen nombres como Eduardo Camavinga, Arda Güler y Brahim Díaz.

El Real Madrid necesita ganar

La posible suplencia de Jude Bellingham llega en un momento delicado para el conjunto blanco.

El Real Madrid necesita imperiosamente una victoria, no tanto por su posición en la tabla de la Champions, que es cómoda, sino para reencontrarse con las buenas sensaciones y cortar la racha de resultados adversos (tres partidos sin ganar).

El equipo ha mostrado dudas en su juego en los últimos encuentros, y una victoria contundente en Atenas es vista como el golpe de autoridad necesario para recuperar la confianza, calmar el entorno y retomar el camino en la competición continental.