¿Le hacen la cama? Xabi Alonso se confiesa previo a la Champions League

El Real Madrid no está pasando por un buen momento y las críticas crecen con el pasar de las semanas. El entrenador español, Xabi Alonso, dio la cara en la rueda de prensa previa al choque contra Olympiacos por la fase de liga de la UEFA Champions League.

Entre las diferentes preguntas realizadas, hubo una que llamó bastante la atención. ¿Los jugadores le están haciendo la cama? Dicha duda, no es aislada.

En los últimos partidos se ha cuestinado la actitud de algunos pesos pesados como Fede Valverde, Jude Bellingham o Vinícius Jr., quienes parecen no estar muy de acuerdo con los métodos del cuerpo técnico.

Alonso: "No voy a hablar de eso"

“Hay que tener mucho respeto por los jugadores, por los colectivos y cómo se preparan. No quiero y no voy a hablar de eso porque sé lo que es el vestuario, los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo", afirmó el ex técnico del Bayer Leverkusen.

Asimismo, explicó que no se puede perder el foco en el objetivo del club. "Eso lo intentamos hablar, lo intentamos manejar porque son situaciones que se presentan en el club, pero no nos tiene que hacer perder el foco de lo que es importante".

Confía en sacar la situación adelante

"Podemos controlar cómo entrenamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo sabemos pasar estos momentos de resultados que no son los deseados. Sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos”, manifestó

Xabi Alonso concluyó la rueda de prensa con un mensaje de esperanza para sacar la situación adelante, "Queda mucho camino por recorrer. A veces hay una línea recta y otras una curva como estos tres resultados que no esperábamos. Somos conscientes de ello y autocríticos. Mañana tenemos otra oportunidad”.