Por esta razón Real Madrid no contará con Courtois en la Champions League

La UEFA Champions League regresa a la acción en la jornada de este martes 25 de noviembre y el Real Madrid sufrirá ausencias sensibles para el desafío como visitante ante Olympiacos. Entre las bajas, Thibaut Courtois no será de la partida para el venidero compromiso desde el Estadio Georgios Karaiskakis.

Se conoció que el portero titular de los merengues se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal, de acuerdo con la información de los Servicios Médicos del Real Madrid. El presente comunicado confirmó que el guardameta no viajará a Atenas para el encuentro frente a los griegos.

Esta afección ha provocado malestar general que le impide entrenar y competir con normalidad, por lo que se ha optado por extremar la precaución. La prioridad es que el jugador descanse y reciba el tratamiento adecuado para evitar cualquier complicación adicional.

Courtois se cae a última hora

El portero queda pendiente de evolución, y su retorno dependerá de cómo responda en las próximas horas y días. El cuerpo médico continuará evaluando su estado para determinar el momento idóneo de su reincorporación, siempre priorizando su salud y recuperación completa.

La caída del arquero belga llega en un momento de tensión y complicado para los madridistas, que no han podido sumar victorias en los últimos tres compromisos, incluyendo su último duelo por Champions League (1x0) ante Liverpool. Pese a su revés en el pasada enfrentamiento, los blancos atraviesan por una notable presentación, donde han triunfado en tres de los cuatro partidos disputados y se mantienen dentro de los puestos de clasificación directa.

Además de eso, Dean Huijsen se suma a Thibaut Courtois y causa baja por una sobrecarga muscular previo al encuentro contra Olympiacos, siendo otra pieza sensible para los dirigidos por Xabi Alonso.