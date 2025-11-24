Alarma interna en el Real Madrid por la falta de sintonía en el vestuario

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid vive días de inquietud interna. Más allá de los resultados, en la cúpula del club empieza a calar la sensación de que algo más profundo está fallando. Las dudas ya no apuntan únicamente al planteamiento de Xabi Alonso, sino a la manera en que el equipo responde cuando el partido se tuerce. En Valdebebas se admite, en voz baja, que la conexión entre el vestuario y el cuerpo técnico se ha debilitado peligrosamente.

Un síntoma que va más allá del marcador

La reciente visita a Elche se interpretó como una ocasión para recuperar sensaciones y frenar las críticas. Aunque la victoria dio cierto respiro, el segundo gol encajado levantó todas las alarmas: Álvaro Rodríguez logró girarse y avanzar rodeado por cinco jugadores blancos sin que nadie reaccionara a tiempo. Dentro del club describen la acción como “un gol por invitación”, una muestra de falta de tensión impropia de un equipo que aspira a todo.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lenguaje corporal. Futbolistas que antes se dejaban la piel en cada jugada ahora bajan los brazos ante el primer contratiempo. Algunas figuras que eran sinónimo de carácter parecen resignarse demasiado pronto, como si la adversidad los desactivara por completo.

Ante este panorama, la responsabilidad recae en Alonso, que deberá reconectar a un grupo que muestra signos evidentes de desconexión. El técnico sabe que no basta con ajustar movimientos o cambiar nombres: el problema es anímico, y el tiempo corre. El Madrid necesita recuperar ese orgullo competitivo que tantas veces lo salvó, antes de que la situación se vuelva irreversible.