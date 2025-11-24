Real Madrid se hunde y esta estadística lo deja en evidencia

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no pasó del empate (2-2) en su visita al Estadio Manuel Martínez Valero contra Elche, correspondiente a la decimotercera jornada de La Liga. Los merengues evitaron una catástrofe con tanto de Jude Bellingham sobre el final de partido.

Aunque se mantienen en el cima de las posiciones con 32 puntos, el conjunto blanco vio perder su ventaja contra al Barcelona, quien goleó (4x0) a Athletic Club y se puso a solo un punto de diferencia del primer lugar. Además de eso, los dirigidos por Xabi Alonso enfrentan su peor racha en la presente temporada con una seguidilla de tres encuentros sin conocer la victoria.

A diferencia de los anteriores partidos, donde el Real Madrid no pudo anotar en más de 180 minutos de acción, los blancos convirtieron dos dianas, pero no les alcanzó para celebrar y sumar tres puntos, algo que no sucede desde que vencieron 4x0 a Valencia, el pasado 1 de noviembre. La crisis se refleja en la falta de puntería y el bajón ofensivos que han tenido durante la corta sequía de triunfos.

Real Madrid sufre debacle de goles

En los últimos tres encuentros, el Real Madrid ha mantenido un promedio constante de 15 remates por partido. Esta cifra refleja una producción ofensiva estable en cuanto a intentos de gol, aunque no necesariamente se ha traducido en la misma eficacia que venían mostrando anteriormente.

A pesar de ese volumen de remates, el equipo solo ha conseguido acumular 14 tiros a puerta en total durante esos tres juegos. Esta disminución en la precisión contrasta con el desempeño previo, cuando lograban alcanzar o superar los 10 disparos a portería por encuentro.

La diferencia entre la cantidad de remates y la efectividad al dirigirlos entre los tres palos evidencia una caída en la claridad ofensiva del conjunto blanco. Comparado con los cuatro partidos anteriores, la reducción en tiros a puerta sugiere que, aunque siguen generando oportunidades, estas no están siendo tan peligrosas ni tan bien finalizadas.