Javier Tebas responde a las críticas del Real Madrid: "Era de esperarse"

Suscríbete a nuestros canales

La tregua institucional entre el Real Madrid y LaLiga ha durado poco. Apenas unas horas después de que la Asamblea General del club blanco dedicara un espacio significativo a las críticas contra el organismo y su presidente, Javier Tebas no tardó en responder a través de su cuenta de X (Twitter).

Tebas no solo se defendió de los ataques recibidos por parte de Florentino Pérez y los socios madridistas, sino que elevó el tono, calificando el discurso del presidente blanco de "mesiánico, sectario, supremacista" y reprochándole una postura de "auténtico y único poseedor de la verdad".

"Vuelve a subirse al púlpito"

El presidente de LaLiga comenzó su andanada haciendo una referencia directa a la propuesta más ambiciosa de Pérez: la Superliga. Tebas utilizó las propias palabras de Florentino para desacreditar la actual línea de crítica del Real Madrid:

"Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino, el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que 'el fútbol está gravemente enfermo económicamente' y que sólo su Superliga podía salvarlo."

Con esto, Tebas busca señalar una presunta incoherencia, sugiriendo que la postura de la "Casa Blanca" está motivada por intereses particulares (la Superliga) y no por una preocupación genuina por el fútbol español.

Sin pelos en la lengua

El ataque más incisivo de Javier Tebas se centró en la forma y el fondo del discurso de Florentino Pérez durante la Asamblea, especialmente las duras acusaciones contra las instituciones futbolísticas.

"Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad… En fin era de esperarse, cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen."

Finalmente, cerró su declaración con la promesa de responder detalladamente todos los puntos tratados en la Asamblea, "A lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".