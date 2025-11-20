El desafío de Xabi Alonso: Tridente de ataque

Suscríbete a nuestros canales

Xabi ha sabido mover bien sus piezas, sin embargo si le tocará disputar un final mañana sin duda la gran duda en su once inicial sería ‘¿quien completaría el tridente de ataque?’. El técnico español aún no terminar de encontrar el la llave perfecta para Vinicius y Mbappé, quienes hasta el momento han sido los dos únicos fijos en el ataque madridista.

Rodrygo estaría desencajando para ese puesto, es por eso que la posición de extremo derecho sigue siendo un interrogante para Xabi. Incluso, el no tener una pieza fija, ha hecho de la posición una pasarela donde van pasando varios blancos, haciendo pruebas tanto de jugadores como en sistemas.

Hasta la fecha, las estadísticas madridistas refleja tras jugarse 16 partidos en lo que va de temporada, el tridente con Mastantuono es el más utilizado, con sólo cinco ocasiones. Cuatro veces con Brahim y tres veces con Bellingham. En el resto de los encuentros Vini no ha estado en el once, dando entrada a Rodrygo por la izquierda. Llama la atención que, el técnico no ha alineado para abrir a Rodrygo por la derecha. Tampoco lo ha hecho con Gonzalo, a quien si utilizo en esa posición en el último partido del Mundial de Clubes ante el PSG.

Un nuevo desafío

El Real Madrid por lo general no presenta este tipo de problemas. Una de las decisiones más llamativas de Xabi Alonso ha sido desmontar el tan cuestionado tridente Rodrygo-Mbappé-Vinicius. Ya que la pasada temporada fue el ataque más sutilizado por Ancelotti. Fue el tridente titular para el italiano.

En la 23-24, también se vio algo similar. Ancelotti estaba muy claro con Bellinghamejerciendo de falso nueve y escoltado en las bandas por Vinicius y Rodrygo. La fórmula resultó ser un éxito rotundo llevándolos a la conquista del doblete Liga-Champions. Vinicius y Bellingham sumó 20 goles y Rodrygo rozó la cifra. En total, Ancelotti fabricó un tridente de 64 goles.