Courtois sobre el juego de Kylian Mbappé en el Real Madrid: "Nos está liderando”

Kylian Mbappé ha tenido un año totalmente diferente a lo que fue su primera presentación con el Real Madrid en la pasada temporada. La superestrella se ha consolidado como la principal figura de los merengues en la primera mitad y 13 goles, líder goleador en La Liga, lo dejan en evidencia.

Uno de los que no perdió la oportunidad de elogiar el trabajo del francés en la actual campaña fue Thibaut Courtois, quien ha podido percibir claramente el cambio en la actitud y la determinación del delantero, quien ahora muestra una gran seguridad en su juego y en su influencia sobre sus compañeros de equipo. El belga subraya que la madurez del atacante es un factor clave para el rendimiento global del equipo en la vigente edición.

La pasada campaña, Mbappé tuvo algunas dificultades para adaptarse completamente al estilo de juego del club y a la dinámica del equipo, lo que afectó su rendimiento. Sin embargo, Courtois señala que este año las cosas son muy diferentes, ya que el delantero ha logrado encontrar su lugar en el esquema táctico de su entrenador y ha mejorado considerablemente en su capacidad para liderar tanto en el campo como fuera de él.

Courtois llena de elogios a Kylian Mbappé

En palabras del portero belga, la transformación de Mbappé en un líder no solo se refleja en su juego, sino también en la forma en que impulsa a sus compañeros a dar lo mejor de sí mismos. Además de liderar en goles la máximo competición en España, la figura blanca registra cinco tanto en la UEFA Champions League, solo superado en esta estadísticas por Victor Osimhen de Galatasaray.

Este año estamos viendo un gran aumento en la mentalidad ganadora de Mbappé. Se nota que es un líder. La temporada pasada le costó un poco adaptarse al equipo y a su posición, pero este año nos está liderando", dijo el guardameta según la información de Fabrizio Romano.

Este cambio de mentalidad en el delantero augura un futuro prometedor tanto para el Real Madrid como con la selección de Francia, con el que jugará la próxima Copa del Mundo en 2026.