UEFA: LaLiga vive un castigo europeo ante el poderío de la Premier League

La temporada 2025-26 de la UEFA Champions League está resultando cuesta arriba para los equipos de LaLiga española, que ven cómo su dominio histórico en Europa esta siendo desplazado por el rendimiento de los clubes de la Premier League.

La reciente Jornada 4 de la UEFA se convirtió en un golpe de realidad para los representantes españoles, arrojando un balance de: 3 reversos, 1 empate y 1 victorias. Este desempeño perjudicó las estadísticas generales de los equipos de LaLiga en la competición.

LaLiga en Champions 2025-2026:

Balance General: 8 Victorias, 2 Empates y 10 Derrotas.

Por primera vez en años, los clubes españoles registran más derrotas que victorias a mitad de la fase de grupos/liga.

Premier League en Champions 2025-2026

En contraste, los equipos de la Premier League están firmando una actuación histórica, consolidando su estatus como la liga más en forma del continente.

Balance General: 17 Victorias, 4 Empates y solo 3 Derrotas.

La Premier League acumula más del doble de victorias que LaLiga y ha perdido un 70% menos de partidos.