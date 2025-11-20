Real Madrid: Thibaut Courtois no se muerde la lengua sobre Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Thibaut Courtois es de las figuras más importantes en la historia del Real Madrid. Como portero tiene un rendimiento superlativo, pero cuando le toca defender al club es un Balón de Oro.En 'El Partidazo' de COPE habló sobre la actualidad del club y la polémica con Lamine Yamal.

Courtois habló sin rodeos sobre lo que ocurrió con Lamine Yamal en el Clásico: "Es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima". También reconoce que necesitaban esa chispa: "Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más".

Thibaut del Real Madrid fue claro: respaldo a Xabi Alonso y un palo a la prensa. "Estamos entrenando bien y hay buena relación con el míster, no hay ningún problema". El belga resaltó que se sorprende con ciertas informaciones que salen del club: "Esto no es verdad, pero crea ruido".

Thibaut Courtois la lesión de la polémica en Bélgica

La ausencia de Thibaut Courtois en la última convocatoria de Bélgica generó ruido innecesario. El portero del Real Madrid aclaró que se trató de una molestia menor, pero suficiente para impedirle jugar, desmintiendo cualquier intensión de no jugar: "Tenía que descansar, recuperar y tratarme".

El revuelo mediático sorprendió al arquero, que negó haber priorizado al club sobre la Selección. "Si hubiese tenido partido con el Real Madrid tampoco hubiera jugado". La polémica expuso una tensión recurrente entre el jugador y la selección belga, por problemas y polémicas pasadas.

Courtois y la polémica del juego cancelado en Miami

Thibaut Courtois resaltó en pocas palabras que el juego en Miami no se podía llevar a cabo como la NFL lo hizo en Madrid y le dejó un mensaje a Javier Tebas: "Toda mi carrera he dicho lo que pienso. Yo no tengo ningún problema en hablar de esto con Tebas en privado".