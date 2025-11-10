Thibaut Courtois enciende las alarmas en el Real Madrid por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid Club de Fútbol no está pasando por su mejor momento colectivo en la temporada y así sus números lo reflejan en la última semana. Una de las principales razones de los recientes problemas del plantel se debe a la cantidad de lesiones actuales, en la que ahora aparece el nombre de Thibaut Courtois.

El arquero de 33 años ha sufrido una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. Según el parte médico emitido por los Servicios Médicos del club blanco, el jugador se encuentra pendiente de evolución, por lo que aún no se ha determinado el tiempo exacto de recuperación.

Esta información ha sido publicada en las redes sociales de la institución, por lo que indica que no terminó del todo bien su actuación el pasado domingo 9 de noviembre ante el Rayo Vallecano. De confirmarse una ausencia importante, se uniría a una lista importante de figuras que no han podido ver acción por lesiones.

Real Madrid y un nuevo problema con las lesiones

Los dirigidos por Xabi Alonso se están viendo afectados por la carga de trabajo tan alta en el calendario, y esta es una de las quejas que los mismos jugadores han expresado en las últimas ruedas de prensa en las que han tenido la oportunidad de hablar.

El guardameta belga, como en años anteriores, es uno de los mejores y el que más ha resaltado en este último mes de competición. Por lo tanto, se espera que pueda recuperarse lo antes posible y se encuentre disponible para luego de la fecha FIFA.

Finalmente, todo parece indicar que el Real Madrid y especialmente su cuerpo técnico tendrán que idear una nueva estrategia en cuanto a la rotación de jugadores para evitar que se sigan generando tantas lesiones como está reciente de Thibaut Courtois.