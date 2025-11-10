Real Madrid anunció parte médico de Fede Valverde, no viajará con la selección de Uruguay

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid comunico el parte médico del jugador merengue “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución".

El uruguayo presentó molestias en el aductor de la pierna derecha durante los minutos finales del encuentro de ante el Rayo, por precaución Xabi Alonso decidió sustituirlo en el minuto 83. Luego de valorar su estado físico, los servicios médicos diagnosticaron una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derechaque le provocara estar 10 días de baja. "Molestia diferente...antes del partido estaba bien", confesó el tolosarra durante la la rueda de prensa posterior al partido.

Fede disponible tras el parón

De esta manera, el jugador uruguayo las cosas, no podrá viajar con su la selección de Uruguay para disputar los dos amistosos frente a México y Estados Unidos. Ahora toene la tarea de comenzar su recuperación para buscar estar disponible en el primer encuentro del Real Madrid tras el parón, programado para el 13 de noviembre frente al Elche en el Martínez Valero. Si todo evoluciona cómo se tiene previsto por los servicios médicos del club blanco, el 8 debería estar disponible para el partido liguero.