El Real Madrid empata en Vallecas y continúa la mala racha

El Real Madrid extiende su preocupante racha de resultados y sensaciones al empatar 0-0 en su visita al Estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano. El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró una versión lenta, predecible y carente de ideas ofensivas, incapaz de superar el disciplinado muro defensivo rayista.

El empate, que frena al Madrid en su lucha por afianzar el liderato liguero, subraya las dudas que ya venían arrastrando los blancos tras la derrota en la UEFA Champions League contra el Liverpool.

Un Madrid lento y predecible

Desde el pitido inicial, el Real Madrid se vio atascado en el mediocampo, sin encontrar la fluidez necesaria para conectar con sus estrellas de ataque. El Vallecano, bien plantado y con una presión alta, limitó los espacios y obligó a los merengues a abusar del juego horizontal y de balones largos sin destino.

La crónica del partido se resume en una baja intensidad por parte de los visitantes. A pesar de contar con nombres de peso, el engranaje colectivo de Alonso no funcionó. Las ocasiones de gol fueron escasas y, en su mayoría, remates forzados desde fuera del área.

Vinícius Jr. el más peligroso

Una vez más, Vinícius Jr. fue el jugador más incisivo y peligroso. El brasileño se brotó en el costado izquierdo, intentando desbordar con su habitual velocidad y regate, pero se encontró una y otra vez con una doble marca que lo frustró, impidiendo que sus centros o disparos llegaran a buen puerto.

El muro defensivo del Rayo se construyó precisamente para anular su amenaza. Por su parte, figuras como Kylian Mbappé o Jude Bellingham pasaron desapercibidos durante todo el compromiso.

Preocupación para Xabi Alonso

El 0-0 de Vallecas no es un hecho aislado, sino la confirmación de una mala racha que se inició con la derrota en la Champions League, donde el Madrid fue claramente superado y mostró una alarmante incapacidad para generar ocasiones de gol peligrosas.

Este empate genera serias dudas sobre la capacidad de reacción del equipo en momentos clave de la temporada. Por suerte para los merengues, toca parón de selecciones y el cuerpo técnico de Alonso podrá analizar con calma que cambios implemantar en los próximos partidos.