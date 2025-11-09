Fútbol español

Griezmann supera un importante récord goleador de Messi en la liga española

Con los dos tantos ante el Levante, Griezmann también alcanzó la cifra redonda de 203 goles con la camiseta del Atlético de Madrid

Por

Oriana Garcia
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 08:11 am
Antoine Griezmann hace historia con la camiseta del Atlético de Madrid en LaLiga. El delantero francés marcó dos tantos en la victoria de los rojiblancos 3-1 frente al levante, para convertirse en el jugador con más en Primera con el mismo entrenador, superando a Leo Messi.

Ranking goleador con el mismo entrenador: 

  • 138 Griezmann con Simeone
  • 137 Messi con Guardiola
  • 129 Zarra con Urquizu
  • 120 Cristiano con Mourinho

Griezmann no solo se ubico líder en este renglón histórico, sino que alcanzó la cifra redonda de 203 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, consolidándose aún más como una figura importante del equipo.

 

