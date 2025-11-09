Griezmann supera un importante récord goleador de Messi en la liga española

Suscríbete a nuestros canales

Antoine Griezmann hace historia con la camiseta del Atlético de Madrid en LaLiga. El delantero francés marcó dos tantos en la victoria de los rojiblancos 3-1 frente al levante, para convertirse en el jugador con más en Primera con el mismo entrenador, superando a Leo Messi.

Ranking goleador con el mismo entrenador:

138 Griezmann con Simeone

137 Messi con Guardiola

129 Zarra con Urquizu

120 Cristiano con Mourinho

Griezmann no solo se ubico líder en este renglón histórico, sino que alcanzó la cifra redonda de 203 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, consolidándose aún más como una figura importante del equipo.