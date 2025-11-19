La Liga

¡Insólito! Barcelona lanza su cuarta equipación pensando en el Real Madrid

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:27 pm
El Barça rinde tributo a la noche de Ronaldinho con su nueva piel. El FC Barcelona presentó este miércoles su cuarta equipación para conmemorar el 20º aniversario de la histórica victoria por 0-3 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La camiseta rinde homenaje a aquella exhibición del 19 de noviembre de 2005, liderada por la magia de Ronaldinho.

Ya disponible para la venta, la prenda destaca por un diseño de franjas azulgranas verticales pero desestructuradas. Según explicó el club, este patrón no es aleatorio: recrea la trayectoria exacta del balón en los tres goles de aquella noche (el de Eto’o y el doblete de Ronaldinho).

