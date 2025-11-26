MLB: Red Sox con una estrategia clara para la temporada 2026

Medias Rojas de Boston hizo su primer movimiento de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. La llegada de Sonny Gray responde a una estrategia muy clara por parte de la gerencia del equipo. Uniendo al veterano lanzador con Garrett Crochet y Brayan Bello tienes una rotación sin inatrapables.
Boston está apostando por una rotación que provoque en su mayoría rodados para out. Lo hizo Bello con un 49%, Crochet con un 48.3% y Gray con un 43.9%. Construir un cuerpo de lanzadores con mayor porcentaje de rodados hace que reduzca el poder rival y maximice la eficiencia defensiva.
Este movimiento en teoría no sería el único en el cuerpo de lanzadores de Medias Rojas. Se cree que aún podría llegar Joe Ryan, Freddy Peralta o McKenzie Gore quienes poseen un porcentaje de rodados de out por encima del 37%; llegando al 44% en conjunto.
La defensa de Red Sox la mejor aliada del pitcheo
Medias Rojas de Boston arrastra problemas defensivos en las últimas dos campañas, pero la apuesta por una rotación con porcentajes de rodados superiores al 40% busca transformar esa debilidad en fortaleza. Con batazos por el cuadro interior, la exigencia recae en la defensa.
Inducir rodados significa confiar en la capacidad de los infielders para ejecutar outs de rutina y jugadas de doble matanza. La estrategia obliga a un nivel de concentración constante, donde cada detalle defensivo puede marcar la diferencia entre ganar o perder partidos en 2026.
La incorporación de Sonny Gray junto a Bello y Crochet refuerza esta identidad. Boston no solo construye una rotación de lanzadores con control del contacto, la defensa también deberá responder para que el pitcheo cumpla su propósito competitivo a lo largo de la campaña.
Top 10 equipos con mayor porcentaje de rodados en 2025
- Mets de Nueva York: 46.8%
- Cardenales de San Luis: 46.6%
- Gigantes de San Francisco: 46.2%
- Medias Rojas de Boston: 45.7%
- Yankees de Nueva York: 44.2%
- Phillies de Philadelphia: 44.0%
- Marineros de Seattle: 43.6%
- Tigres de Detroit: 43.5%
- Rays de Tampa Bay: 43.4%
- Orioles de Baltimore: 43.2%