MLB: Sonny Gray y Willson Contreras impresionan en el spring training

Cardenales de San Luis fortaleció su pitcheo con la llegada de Sonny Gray y el experimentado Lance Lynn, quienes podrán ser clave en el pitcheo de una organización que buscará retomar el camino de la victoria.

El primer de ellos, puede considerarse el nuevo "As" de la rotación de los "Pájaros Rojos" y quien en estos primeros días de entrenamientos de primavera ha establecido una gran relación con el receptor Willson Contreras.

Gray cumplió con su primer bullpen de la pretemporada y el mismo no realizó más de 15 lanzamientos, pero eso no le impidió causar un impacto inmediato en Contreras, quien no dudó en mencionar el gran serpentinero que es el estadounidense.

“Lo que me llevé de Sonny Gray hoy fue su forma de pensar. Me ha contado mucho sobre sí mismo y sobre el juego, y la forma en que recorrió su bullpen hoy fue muy impresionante. Estoy muy emocionado por lo que traerá al equipo", comentó Willson Contreras.

Es importante resaltar que Gray firmó con San Luis por tres temporadas a cambio de $75 millones de dólares y en su primera zafra, tendrá la responsabilidad de liderar a un equipo que quedó de último en la División Central de la Liga Nacional.

Asimismo, Contreras también será el hombre que deba conducir a sus compañeros desde detrás del plato y su liderazgo, también ha sido clave en estos primeros momentos de los entrenamientos primaverales para Gray.

"Una cosa que ha destacado es que creo que somos muy similares en cuanto a competitividad. Creo que es un tipo muy, muy competitivo. Me gusta eso. Soy muy similar cuando entro al campo de béisbol como lanzador y como jugador. Definitivamente es muy, muy competitivo”, mencionó el diestro.

De esta manera, Sonny Gray y Willson Contreras tendrán un poco más de siete semanas para apretar las tuercas y prepararse para lo que será la jornada inaugural de la temporada 2024.