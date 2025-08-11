Rebel’s Romance consiguió su octava victoria en prueba G1

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo en Alemania se disputó el Grosser Preis von Berlin (G1) en Hoppegarten, donde el doble ganador de la Breeders’ Cup Turf (G1), Rebels’ Romance, se alzó con la victoria con la monta del aprendiz campeón de 2023 Billy Loughnane de 19 años, quien sustituyó al jinete número uno de Godolphin, William Buick, tenía un compromiso en Deauville, con Shadow of Light.

Rebels’ Romance meteóricamente llega a ocho victorias en Grado 1

Con una carrera sin igual, el trotamundo Rebel’s Romance, de siete años salió muy cómodo desde el segundo puesto, siguiendo el paso de Junko, hasta promediar los últimos 400 metros finales cuando Billy Loughnane, exige a su conducido para derrochar clase y poder, y liquidar la carrera por casi media largo luego de un duelo sostenido por un cuarto de milla.

Charlie Appleby, entrenador de Rebel's Romance, observó la carrera desde Deauville y comentó: “Estoy encantado de que Billy tenga su primer ganador del Grupo 1. Poder darle a un joven como él la oportunidad de brillar con un caballo como él es fantástico”.

Fue el octavo éxito del grupo 1 para Rebel's Romance, que también ganó esta carrera en 2022 y está invicto en cuatro carreras en Alemania. Es ganador de $14.171.477 en premios.

Rebel's Romance probablemente se dirigirá a Canadá para la Canadian International (G1) de $750,000 en 2.400 metros en césped el 4 de octubre en Woodbine, prueba que le servirá de preparatoria, rumbo para ganar la tercera Breeders' Cup Turf (G1T) en Del Mar en noviembre.

La victoria del domingo para el Godolphin y su entrenador británico, completaron un notable doblete transatlántico de una milla y media para Godolphin, cuyo El Cordobes ganó el Sword Dancer Stakes (G1T) en Saratoga Race Course el 9 de agosto.