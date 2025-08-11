Paola Rey y el fin de su matrimonio de 15 años ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, los actores colombianos Paola Rey y Juan Carlos Vargas han puesto punto y final a su matrimonio de 15 años. A través de su perfil de Instagram la actriz protagonista de la exitosa novela “Pasión de Gavilanes”, compartió la difícil noticia con sus seguidores.

Separados desde hace tiempo

Rey de 45 años, y que en la novela de Telemundo hizo el papel de la fuerte Jimena Elizondo, comentó sin filtros que hace dos años y medio que se separó del hombre de 50 años. Afirmó que pensó en el momento adecuado para revelar la noticia al mundo, haciéndolo el 9 de agosto de este 2025.

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente de mutuo acuerdo”, escribió en sus historias de la camarita sin explicar detalles del fin de su matrimonio.

Según medios de comunicación colombianos, la historia de amor entre Paola y Juan Carlos, comenzó en el año 2007 cuando compartieron en el set de grabación de la novela “Montecristo”.

En el año 2010 el actor regresó a Colombia, tras grabar una película en Venezuela, pidiéndole a la guapa Paola que sellaran su amor frente a Dios.

Unidos de por vida

La ganadora de “Masterchef Celebrity Colombia”, aseveró que aunque se separa de Vargas, su relación seguirá siendo cercana, unida y de cariño, por los hijos que tienen en común llamados Oliver y Leo.

“Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad", escribió en el texto.

Los seguidores de ambos quedaron impresionados con la noticia, ya que eran una de las parejas más estables y consolidadas de la farándula colombiana.