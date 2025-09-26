Premios Juventud 2025: Alleh y Yorghaki debutan en la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 25 de septiembre de 2025, el Centro de Convenciones Figali de Panamá, es el epicentro de los Premios Juventud, una de las ceremonias más esperadas del año, en la que venezolanos como Alleh y Yorghaki se lucirán en tarima.

Un desfile de artistas es lo que se vivió en la ciudad panameña, con importantes nominaciones dominadas en su mayoría por el puertorriqueño Bad Bunny y el venezolano Danny Ocean.

Alleh y Yorghaki brillan en Panamá

En medio del auge de su carrera, los artistas venezolanos, dueños de éxitos como “El ingeniero” y “Capaz” fueron entrevistados por Ale Jaramillo y Beta Mejía en la Noche de Estrellas, donde manifestaron su felicidad.

“Emocionados de estar aquí en los Premios Juventud por primera vez”, dijo Yorghaki. “Quisimos hacer la mejor música y poder tener la canción más viral en nuestro país y girar por todo el mundo, yo creo que no tiene palabras”, agregó Alleh.

En cuanto a su presentación, Yorghaki resaltó: “Vamos a cantar ‘Capaz’, vamos a tener un performance, bailarines, toda la vuelta. Nunca habíamos hecho algo así”.

Ambos artistas califican de “indescriptible” todo lo que viven. Asimismo, ratificaron su compromiso con su país y ser parte de esa extensa lista de artistas que están dejando el nombre de Venezuela muy en alto.

Nominaciones de Alleh y Yorghaki