Rebel's Romance regesa a New York para competir en Joe Hirsch Turf Classic

El Joe Hirsch Turf Classic (G1) valorada por $500,000 se llevará a cabo el sábado en Belmont en el Big A. Se trata de una competencia que ha sido un referente de las mejores carreras de césped en Estados Unidos durante años y que, además, representa una etapa decisiva hacia la Breeders' Cup Turf (G1).

Breders’ Cup: Rebel's Romance retorna para demostrar la clase

Esta atractiva competencia tiene como cabeza de cartel a Rebel's Romance, un caballo criado por el Godolphin, que llega después de ganar el Grosser Preis von Berlin (G1) en Alemania, una victoria que siguió a un prestigioso tercer lugar en la carrera más importante del verano europeo de 12 furlongs (el Grupo 1 King George VI & Queen Elizabeth) por segundo año consecutivo. Rebel's Romance es ganador de $14 millones y ha ganado dos veces la Breeders' Cup Turf.

Este caballo castrado de siete años, uno de los más célebres en el mundo de las carreras, tiene un rating internacional de 122 puntos, solo un punto menos que su mejor desempeño. El sábado, intentará asegurar su victoria número 20 y la novena en la categoría más alta.

El caballo entrenado por Charlie Appleby también aspira a superar su desalentador cuarto lugar en esta carrera hace dos años, así como a ser el primer vencedor bajo la dirección de un entrenador extranjero desde que Cape Blanco, de Aidan O'Brien, lo lograra en 2011. Frankie Dettori reemplazará a su jinete habitual, William Buick.

El Joe Hirsch, programado para la quinta carrera, encabeza un programa repleto de 12 carreras, con el apoyo del Woodward de Grado 2, $300,000, en la sexta carrera, y el Vosburgh de Grado 3, $200,000, en la novena carrera, que otorga una plaza "Win and You're In" para la Breeders' Cup Sprint de Grado 1 en Del Mar.

También se presentarán el Gallant Bloom de Grado 2, $250,000, en la octava carrera, y el Belmont Turf Sprint de Grado 3, $200,000, en la cuarta carrera.

El Joe Hirsch Turf Classic es digno de tomar en cuenta

Seis ganadores de esta carrera en 2.400 metros en césped, fueron ganadores en el Turf de la misma distancia en la misma temporada: Manila (1986), Theatrical (1987), Tikkanen (1994), Buck's Boy (1998), English Channel (2007) y Main Sequence (20149.

Además, cinco ganadores han terminado segundos en el Turf como favoritos o segunda opción: Sunshine Forever (1988), Sky Classic (1992), Kitten's Joy (2004), Point of Entry (2012) y Beach Patrol (2017), mientras que cinco ganadores más han terminado terceros en el Turf, incluidos John's Call (2000), English Channel (2006), Big Blue Kitten (2015), Channel Maker (2020) y War Like Goddess (2022).

Por lo tanto, no es necesario mencionar que en este famoso evento se ha producido una gran rotación de clases, así que no es de extrañar que el campo de este año siga la misma línea.