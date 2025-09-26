MLB: Eugenio Suárez y el HR 50 que lo lleva a una marca legendaria

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez ha desarrollado una temporada tan explosiva como silenciosa en 2025. Sus 49 cuadrangulares son una muestra del fantástico desempeño que ha tenido a lo largo del año. Eso sí, no se quiere quedar ahí y espera alcanzar los 50 para inmortalizarse en Grandes Ligas.

Suárez quiere unirse a Cal Raleigh y ser el segundo pelotero con 50+ jonrones en Marineros de Seattle. Esto lo llevará a una marca histórica; siendo el segundo equipo en tener peloteros de 50+ HR en una campaña desde los Yankees de 1961 con Roger Maris y Mickey Mantle.

De ahora hasta el final de la temporada regular, cada turno de Eugenio respira tensión para lograr una marca histórica. No es solo poder, es compartir un legado con los más grandes de la historia; pero además, alcanzar la postemporada con un ritmo competitivo demoledor.

Los rivales de Eugenio Suárez para lograr los 50 jonrones en 2025

Eugenio Suárez y Marineros de Seattle recibirán la visita de Dodgers de Los Ángeles; en lo que puede ser un vistazo a la Serie Mundial de 2025. En ese contexto, el venezolano intentará tener un cuadrangular para entrar en la historia de la MLB; eso sí, cada turno será una batalla intensa por lograrlo.

Suárez ha enfrentado a los Dodgers con resultados mixtos pero cargados de momentos clave. Ha conectado múltiples extrabases, incluyendo jonrones ante brazos élite con mucha importancia en el resultado. Su historial revela capacidad para producir bajo presión, especialmente en escenarios de alta exigencia competitiva.

Números de Eugenio Suárez en 2025

Eugenio Suárez ha tenido una campaña brutal, desde su inicio con Diamondbacks de Arizona, hasta su pase a Marineros de Seattle; donde se perfila como candidato a la Serie Mundial. En esa línea, veamos sus números y lo productivo que ha sido en 2025.

Números de Suárez en 2025:

- 156 juegos, 575 turnos, 91 anotadas, 134 hits, 28 dobles, 49 jonrones, 117 impulsadas, 46 boletos, 190 ponches, 4 bases robadas, .233 promedio, .304 OBP, .537 SLG, .841 OPS