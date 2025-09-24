MLB

¿Cómo le va a Eugenio Suárez en la Postemporada de MLB?

El venezolano jugará en octubre por primera vez desde la temporada 2022

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 11:07 am
Foto: Cortesía
Eugenio Suárez inició la temporada 2025 de Grandes Ligas con los Cascabeles de Arizona, pero luego fue cambiado, regresando a los Marineros de Seattle, equipo que el pasado 23 de septiembre aseguró un lugar en los venideros Playoffs del mejor beisbol del mundo. El tercera base criollo ya tiene algo de experiencia en octubre y este año, jugará por primera vez desde 2022 en esta instancia.

El equipo de Seattle lidera actualmente la División Oeste de la Liga Americana y buscará cerrar la ronda regular como ganador del banderín, un objetivo del que el pelotero venezolano buscará ser clave con su producción ofensiva. "Geno", como es apodado fue cambiado para esto, para estar en una divisa contendiente y que le permitiera jugar beisbol el octubre.

Eugenio Suárez y su experiencia en los Playoffs de MLB

En su carrera, Suárez ha jugado en tres oportunidad la Postemporada de MLB. La primera en 2014 con Tigres de Detroit, luego en 2020 con los Rojos de Cincinnati y la última, en 2022 con los Marineros, equipo con el que vuelve a la "Tierra Prometida" este 2025.

En su experiencia en Playoffs, el criollo tiene ocho encuentros celebrados, en ese lapso ha podido conectar nueve imparables, entre ellos par de dobles y un jonrón. Además, cuenta con tres carreras remolcadas, cinco anotadas y un promedio de .300, números positivos y discretos, tomando en cuenta la cantidad de compromisos.

Hasta ahora en la temporada 2025, Eugenio Suárez tiene 130 imparables en 154 juegos, entre ellos 28 dobles y 47 jonrones. Además, acumula 113 carreras remolcadas, 89 anotadas y promedio de .229.

