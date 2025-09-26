¿Qué debe suceder para que Houston Astros clasifique a Postemporada?

Suscríbete a nuestros canales

Después de ser barridos en casa ante los Seattle Mariners, que aseguraron el banderín en la División Oeste de la Liga Americana, donde Houston Astros llegó a tener una ventaja de siete paridos en la cúspide, las aspiraciones del equipo de Joe Espada se vinieron a pique y llegan a la última serie de la temporada regular con una situación complicada en busca de conseguir su boleto a Playoffs.

No solo sufrieron las tres derrotas frente a los capitalinos, los siderales fracasaron en la pasada serie contra Oakland Athletics, cayendo en dos de los tres enfrentamientos. Ahora, la novena afrontarán sus últimas tres encuentros en Anaheim y con la dependencia de otros resultados para poder sentenciar su presencia en octubre.

Previo a la jornada de este viernes 26 de septiembre, José Altuve y compañía se ubican a un juego de diferencia del tercer comodín, que le pertenece a Detroit Tigers, que evitó la barrida y se igualó en la cima de la División Central con los Cleveland Guardians. La victoria de los bengalíes obligó al conjunto de Houston a tener una serie positiva en su última duelo ante los angelinos en Anaheim.

Las combinaciones para que clasifique Houston Astros

Opción 1:

Si los Astros son capaces de barrar a los Angelinos como visitante tendrán enormes posibilidades de avanzar a Postemporada. Sin embargo, deberán esperar a que Cleveland, Detroit o Boston Red Sox le pasen la escoba en sus series. Cabe destacar que, Tigres y Medias Rojas se enfrentarán en este último fin de semana, por lo que puede ser positivo para la franquicia tejana.

Opción 2:

En el caso de que los siderales no puedan barrer en Anaheim y gana dos de tres partidos, el equipo de Joe Espada dependerá de su clasificación si Cleveland y Detroit pierden en todos sus desafíos.

Opción 3:

Si Houston pierde su serie, la novena quedará eliminado sin importar lo que suceda en los enfrentamientos de Cleveland y Detroit, éste último evitó que la franquicia de Texas dependiera de sí misma tras su victoria (4-2) frente a Guardians en la jornada de este jueves por la noche. De quedar empatados en las posiciones, los Astros también se verían afectados, ya que perdieron sus series particulares ante las mencionadas organizaciones y Medias Rojas de Boston, que es el otro equipo que batalla por un lugar en la venidera Postemporada.