Netflix concreta acuerdo con la MLB y esto es los que transmitirá

La Major League Baseball (MLB) parece que llegó a un acuerdo con la plataforma streaming Netflix para que transmita gran parte de la temporada 2026, luego que a principios de este año las Grandes Ligas anunciara que ESPN no iba a tener los derechos de televisión.

Ahora la MLB tiene como nuevo acuerdo dividir sus derechos de transmisión de partidos, esto debido a la creciente uso de las plataformas streaming en el mundo. Además, es el único de los tres grandes deportes en Estados Unidos que aún no tenía trasmisiones a través de estas plataformas y que se expandirá en 2026.

Así es el acuerdo con Netflix

Netflix obtendrá los derechos exclusivos por tres años, y transmitirá el partido del Día Inaugural de la temporada 2026 (Yankees de Nueva York vs Gigantes de San Francisco) el 25 de marzo. Así como el Derby de Jonrones y compartirá algunos juegos de temporada regular de eventos especiales con NBC/Peacock (como el "Field of Dreams").

Netflix también ha adquirido los derechos del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) que se realizará en Japón el próximo año.

NBC/Peacock será el nuevo hogar del Sunday Night Baseball y transmitirá la primera ronda de los playoffs , además de juegos los domingos por la mañana y algunos juegos de eventos especiales.

ESPN mantendrá los derechos de su paquete MLB.TV y licenciará sus juegos fuera del mercado, además de 30 juegos exclusivos en días nacionales.

Según el medio de comunicación The Athletic, se espera que los acuerdos de Netflix y NBC/Peacock estén valorados entre $225 y $250 millones por temporada cada uno. La MLB busca reorganizar completamente sus acuerdos de derechos para 2029, cuando expiren los contratos con Fox y TNT Sports, con el objetivo de traer más postores. A pesar de los nuevos acuerdos, la mayoría de los juegos de equipos como los Yankees seguirán en sus redes deportivas regionales.

Guerra de deportes

Recordemos que NBA y NFL ya transmiten algunos de sus partidos de la temporada regular a través de Netflix. Además, las dos empresas deportivas desde el año pasado compiten por ver cuál disciplina atrae a más fanáticos en el Día de Navidad.