Querida actriz de Netflix comparte un duro diagnóstico: "Me toca es seguir"

En medio de la esperanza se aferra a la vida para seguir el tratamiento y salir airosa de la enfermedad 

Por Kleimar Reina
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 05:52 pm
Querida actriz de Netflix comparte un duro diagnóstico: “Me toca es seguir”
Actriz de Netflix / Cortesía
La reconocida actriz española Antonia San Juan, famosa por su papel en la exitosa película de Netflix 'El hoyo', ha conmocionado a sus seguidores al anunciar que ha sido diagnosticada con cáncer.

La noticia la dio a conocer la propia actriz, de 64 años, a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde explicó que la enfermedad fue detectada tras un chequeo médico.

Un diagnóstico inesperado

Según relató la actriz de Netflix, supo que algo no andaba bien después de que un médico notara un problema en sus cuerdas vocales. Siguiendo la recomendación de este, acudió a un especialista que le realizó varias pruebas, incluyendo un TAC y una biopsia.

Los resultados de estos estudios confirmaron el diagnóstico de cáncer. "Me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico: tengo cáncer", expresó en el video

Actitud optimista

A pesar del difícil momento, Antonia San Juan se mostró optimista, afirmando que está a la espera de recibir la información de qué tipo de cáncer padece y cuál es el tratamiento a seguir.

"Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", aseguró.

La actriz también pidió a sus seguidores que no se preocupen si su actividad en redes sociales disminuye, ya que se encuentra enfocada en su recuperación.

"Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", concluyó.

Viernes 05 de Septiembre de 2025
Farándula