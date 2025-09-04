Jinete Junior Alvarado rodó el jueves en Kentucky Downs y esta es su condición física

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 4 de septiembre, un suceso notable ocurrió en Kentucky Downs durante la séptima carrera del programa. La competencia, un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $200.000, contó con once yeguas de tres años o más años. El evento se disputó en la milla, sobre la pista de grama.

Junior Alvarado: Rodada pista Kentucky Downs

El fusta venezolano Junior Alvarado tenía dos compromisos este jueves. Uno de ellos fue con la yegua Waskesiu (número 5), presentada por el entrenador William Mott, para está misma competencia, la cual, prometía emociones y buscaba una victoria, que representaba una de las oportunidades más importantes del presente día jueves.

En el video publicado por la cuenta X de Fanduel Racing, se pudo observar que iniciada la partida salieron las competidoras y el látigo venezolano rodó en la pista volviéndose a levantarse sin sufrir ningún tipo de consecuencia en su condición física, mientras que la pupila de Moot se mantuvo en velocidad durante toda la carrera.

El Optional Claiming fue ganado por la tordilla cuatorañera Mo Fox Givien (número 3) conducida por el jockey dominicano Joel Rosario, dejó tiempo de 1.33’’74 para el recorrido de los 1.600 metros y abonó un batacazo de dividendo de $25,02 a ganador.

Por su parte la conducida por el Junior de Venezuela se conformó con el noveno puesto.