El campeón dice adiós: Conoce la razón del retiro de este ejemplar ganador del Whitney Stakes (G1) 2024

Una noticia que dejará asombrado para los aficionados hípicos de Estados Unidos es que el ejemplar tordillo Arthur’s Ride no cumplirá su rol de corredor pues será ofrecido como semental en las subastas, a celebrarse el mes de noviembre en Keeneland.

Arthur's Ride: Retiro Semental Ventas Keenenland

La información se dio a conocer este miércoles 03 de septiembre a través de una nota de prensa publicada en el portal web de Bloodhorse y a través de la cuenta de red social X de Javier Farache, la cual este hijo de Tapit deja una buena campaña de 4 victorias para 10 actuaciones en varios hipódromos norteamericanos.

Entre sus victorias más destacadas fue el Whitney Stakes (G1) disputado el día tres de agosto de 2024 en Saratoga Racetack de Nueva York conducido por el jockey venezolano Junior Alvarado y luego fracasó en la Breeders’ Cup Classic (G1) celebrado en el óvalo Del Mar de California en noviembre de ese mismo año.

La última actuación pública de este moro fue el pasado 26 de julio del presente año en un Allowance Optional Claiming en el Saratoga Racetrack montado por el mismo jinete venezolano Junior Alvarado. Fue capaz de llegar tercero a 4 1/2 cuerpos del ganador Film Star.

Sin duda alguna, un buen retiro para este ejemplar que dejará una huella imborrable en las pistas norteamericanas.