Jinete venezolano logra doblete en este hipódromo de Estados Unidos

Este miércoles 3 de septiembre, el Hipódromo de Colonial Downs en New Kent, Virginia, celebró una emocionante jornada de carreras. La programación, que consistió en ocho competencias, no presentó eventos de la categoría Graded Stakes, pero aun así ofreció una gran tarde de acción hípica a los aficionados.

Ubardo Casique: Doblete Colonial Downs

El jinete venezolano Ubardo Casique brilló en el óvalo de Virginia. Con una actuación impecable, el jinete se llevó a casa dos victorias, una hazaña que lo puso en el centro de atención de la jornada.

El primero de ellos lo consiguió en la segunda competencia, un Maiden Claiming de 56 mil dólares con el zaino dosañero Ihaveanappforthat (número 7), presentado por Clement Roland, dejó crono de 1.12’’08 para el recorrido de seis furlones (1.200 metros) y abonó un astronómico dividendo de $42,40 a ganador.

Mientras que, en la octava y última carrera, Casique se tomó la foto con el castaño cincoañero Blessing Bestowed (número 4), preparado por el mismo entrenador Clement Roland para el lote de ejemplares de tres y más años. Registró el tiempo en 1.02’’92 para la distancia de 5 1/2 furlones (1.100 metros) y dejó un dividendo de $4,80 a ganador.

Con estas victorias, el látigo criollo suma cuatro victorias en este año 2025 y nueve fotografías en su carrera profesional en la Unión Americana.

Al mismo tiempo es primera vez que Casique logra el doblete en la programación de Colonial Downs celebrada el mismo día miércoles.