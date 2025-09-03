Perú tiene sus dos opciones para el Latinoamericano

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el hipódromo de Monterrico, en Perú, tuvo una cartelera grandiosa con la disputa del Clásico Baldomero Aspíllaga (G3) en distancia de 2.000 metros en pista de césped, carrera que definió a los dos representantes peruanos, Boudica y Kanko, para el próximo Gran Premio Latinoamericano (G1), que se disputará en el hipódromo de La Gávea en Río de Janeiro, el 18 de octubre.

La décima carrera de este domingo en el hipódromo de Monterrico, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Perú, fue reservada para el Clásico Baldomero Aspíllaga (G3) en distancia de 2.000 metros en pista de césped, en la cual se presentó una llegada electrizante con el triunfo de Boudica, escoltada por Kanko, que al igual que la ganadora usaron la parte interna de la pista para lucir su atropellada para ocupar el segundo lugar a medio largo y así, clasificarse para el Gran Premio Latinoamericano (G1) a correrse en octubre en Brasil.

Boudica, es una hembra de 5 años, hija del semental The Lieutenant en la yegua Virgen Morena por Privately Held, surgió con una atropellada certera por la baranda interna a unos 250 metros para la meta para imponerse con claridad en 123”2 par la distancia de dos metros en la pista de grama de Monterrico.

Boudica, fue presentada por Juan Suárez Villarroel en estado óptimo y montada con maestría por Húber Bocanegra. Boudica logró su quinta victoria en 22 salidas, elevando sus ganancias a 291.392 soles.

Su victoria abre el camino hacia Río, con boletos directos para ella y el escolta. En ese rol, Kanko que firmó un sólido segundo puesto, pese a una partida fallida, haciendo allí la mejor parte del esfuerzo y quedando apenas a 3/4 de cuerpo de la ganadora, y también logró su clasificación directa a la prueba continental sin costo alguno.

De esta manera, Boudica y Kanko obtuvieron su pasaje inmediato al Latino sin necesidad de abonar inscripción alguna, mientras que su rival más cercano, Happy Man, tiene la opción de acceder mediante un pago especial. Si los propietarios aceptan la invitación.

Con este logro, el turf peruano ya tiene dos cartas confirmadas para la gran cita sudamericana. Es importante, destacar que Perú es uno de los países más ganadores en la historia de la carrera mejor dotada del continente.