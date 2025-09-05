MLB

El nombre de Salvador Pérez resalta en este negativo apartado defensivo (+video)

El receptor venezolano suma cinco Guantes de Oro en su carrera 

Por Neyken Vegas
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 07:03 pm
FOTO: CORTESÍA
Salvador Pérez es otro ejemplo de que la edad sí puede pasar factura y aunque sigue respondiendo en los Reales de Kansas City, sorprendentemente lidera una negativa estadística defensiva en esta campaña.

El experimentado careta criollo es un gran bateador, sin embargo, su carta de presentación siempre ha sido la defensa y los cinco Guantes de Oro que tiene en su carrera hablan por si solos.

No obstante, de acuerdo a Fangraphs, página especializada en estadísticas de la MLB, el venezolano es el receptor con menor registro de carreras salvadas en este campeonato y no está tan lejos del peor considerando todas las posiciones.

Jugadores con peor promedio de carreras salvadas por posición:

  • C- Salvador Pérez: -14
  • 1B- Freddie Freeman: -10
  • 2B- Luis García: -17
  • 3B- Mark Vientos: -10
  • SS- Bo Bychette: -13
  • LF- Jurickson Profar: -9
  • CF- Cedric Mullins: -17
  • RF- Nick Castellanos: -12
  • P- Sandy Alcántara: -5
  • General- Mickey Moniak (jardinero): -18.

Asimismo, fue compartida la lista de peloteros con mejor promedio de rayitas salvadas en esta zafra y sobresalen nombres como: Fernando Tatis Jr , Patrick Bailey y el líder en todas Las Mayores, Pete Crow-Armstrong.

  • C- Patrick Bailey: +19
  • 1B- Matt Olson: +15
  • 2B- Nico Hoerner: +18
  • 3B- Ke'Bryan Hayes: +18
  • SS- Taylor Walls: +17
  • LF- Stewen Kwan: +17
  • CF- Pete Crow-Armstrong: +20
  • RF- Fernando Tatis Jr.: +17
  • P- Max Fried: +10
  • General- Pete Crow-Armstrong: +20.

 

