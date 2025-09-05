MLB

MLB suspende a Willson Contreras por esta cantidad de partidos

Por Meridiano

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 04:41 pm
MLB suspende a Willson Contreras por esta cantidad de partidos
Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) anunció este viernes 5 de septiembre la suspensión del Wilson Contreras por varios partidos. El venezolano comenzará a cumplir la sanción a partir de la fecha de hoy.

El receptor de los Cardenales de San Luis pese a que ya sabía que ya sabía de la suspensión de varios juegos sobre el final de la temporada, no estaba al tanto de cuántos tiempo iba a estar inactivo. Según el comunicado de la MLB, Contreras no podrá estar en el line up por cuatro partidos.

 

En desarrollo 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi Gulfstream Park
Viernes 05 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB