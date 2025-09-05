MLB suspende a Willson Contreras por esta cantidad de partidos

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) anunció este viernes 5 de septiembre la suspensión del Wilson Contreras por varios partidos. El venezolano comenzará a cumplir la sanción a partir de la fecha de hoy.

El receptor de los Cardenales de San Luis pese a que ya sabía que ya sabía de la suspensión de varios juegos sobre el final de la temporada, no estaba al tanto de cuántos tiempo iba a estar inactivo. Según el comunicado de la MLB, Contreras no podrá estar en el line up por cuatro partidos.

En desarrollo