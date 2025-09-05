David Davalillo Jr. demuestra de nuevo que es un un prospecto de élite y logra esta hazaña en Doble A (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Si hablamos de los mejores prospectos venezolanos de la actualidad dentro del sistema de las Grandes Ligas, el nombre de David Davalillo Jr. tiene que entrar sí o sí en la discusión. A sus 22 años, el lanzador venezolano vive un ascenso realmente meteórico dentro de los Rangers de Texas, y cada vez despierta más interés a su alrededor.

Hace solo tres años, el oriundo de Santa Teresa del Tuy se encontraba en la Dominican Summer League, primer escalón para los jóvenes prospectos que sueñan con llegar en un futuro a las Grandes Ligas. Ahora, el abridor criollo se encuentra en Doble A, en donde ha sido nada más y nada menos que uno de los mejores serpentineros de la categoría, como bien demuestra un reconocimiento que recibió.

David Davalillo Jr. pitcher del mes en Doble A

Y es que en efecto, luego de vivir un mes de agosto para el recuerdo, David Davalillo Jr. ha sido nombrado como el Lanzador del Mes de la Liga de Texas, uno de los tres circuitos que conforman el sistema Doble A, y en donde el venezolano compite con el uniforme de los Frisco RoughRiders, filial de los Rangers de Texas.

A lo largo del mes de agosto, el derecho tuvo cinco aperturas desde el montículo, en las que dejó récord de 1-1, pero con una efectividad espectacular de 1.82, con un WHIP igual de bueno de 1.01, además de sumar 23 ponches en 24.2 entradas de acción.

De esta manera, David Davalillo Jr. acumula números fantásticos en lo que va de 2025, con efectividad de 2.30, WHIP de 0.91, 119 ponches en 101.2 innings y récord de 6-4. Números que sin duda, lo convierten en uno de los mejores lanzadores prospectos de los Rangers de Texas y de Venezuela.