MiLB: Harold Castro se queda con este reconocimiento en el mes de agosto

El utility de los Reales de Kansas City, Harold Castro, sigue produciendo de gran manera en las ligas menores de su organización en la sucursal de Triple-A. Una muestra de todo su talento quedó registrada recientemente tras un mes de agosto inolvidable, lo que le valió ser reconocido como el Jugador del Mes.

El pelotero de 31 años no solo fue consistente, sino absolutamente dominante a lo largo del mes. Su ofensiva se convirtió en un motor para su equipo, dejando números que hablan por sí solos y que le permitieron ser el líder de varios departamentos ofensivos.

Durante todo el mes de agosto, registró un promedio de bateo de .433, acompañado de un sólido porcentaje de embasado de .485. Su poder también quedó en evidencia con un slugging de .844, y en un impresionante OPS de 1.329.

Harold Castro, el mejor jugador de agosto

Durante este lapso de tiempo, conectó 39 imparables, de los cuales 10 fueron cuadrangulares, acumuló 76 bases totales y empujó 28 carreras, además de anotar en 22 oportunidades, respectivamente.

El impacto ofensivo de Castro fue determinante, mostrando una combinación de contacto, disciplina en el plato y poder que lo posiciona como uno de los toleteros que puede estar recibiendo el llamado a las Grandes Ligas para los compromisos restantes en ese mes de la ronda regular.

Sin duda alguna, Harold Castro sigue trabajando y construyendo una impresionante temporada en las ligas menores, en la que espera dar el salto en algún momento a los Reales de Kansas City en el mejor béisbol del mundo.